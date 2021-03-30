Beşiktaş Caulker'ın işini bitirmek istiyor

Beşiktaş sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Steven Caulker ile anlaşmak istiyor.

30 Mart 2021 Salı - 12:48
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Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Ocak ayında gündemine aldığı Alanyaspor'un stoperi Caulker için yeniden harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan İngiliz stoper ile görüşmelere başlandığı ifade edildi. Welinton, Vida ve Montero gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi savunma hattındaki alternatifi çeşitlendirmek için Caulker transferini gerçekleştirmek istediği açıklandı. Bu sezon Alanyaspor'da 26 maçta forma giyen 29 yaşındaki stoper, 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.
 
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
 
Devre arasında da tecrübeli oyuncu Caulker'i kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Alanyaspor'a takas teklif etmiş, karşılığında da Jeremain Lens, Douglas, Mirin ve Tyler Boyd'u önermişti. Fakat anlaşma sağlanamamıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

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Etiketler: caulker beşiktaş
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