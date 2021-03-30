Beşiktaş Caulker'ın işini bitirmek istiyor

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Devre arasında da tecrübeli oyuncu Caulker'i kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Alanyaspor'a takas teklif etmiş, karşılığında da Jeremain Lens, Douglas, Mirin ve Tyler Boyd'u önermişti. Fakat anlaşma sağlanamamıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.