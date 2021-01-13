Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u Larin'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

13 Ocak 2021 Çarşamba - 22:45
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.
 
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
 
Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Cyle Larin çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Asisti yapan isim ise Oğuzhan Özyakup oldu.
 
Kalan kısa bölümde gol olmadı ve Beşiktaş, Rizespor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
10' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un sağdan uzak mesafeden gönderdiği orta kaleci Zafer'de kaldı.
 
12' Çaykur Rizespor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Fernando'nun kafa vuruşu dışarı gitti.
 
25' Beşiktaş sol kanattan fırsat aradı. Son çizgiye inip ceza sahasına yönelen N'Sakala'nın pası önce savunmaya sonra kendisine çarparak auta gitti.
 
41' Oğuzhan Özyakup'un savunma arkasına pasında sağdan hareketlenen Necip Uysal topa yetişemedi ve kaleci Zafer kontrol etti.
 
59' Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup, N'Koudou'nun pasında topla buluştu. Ceza sahası dışında uzaktan şutu üstten auta gitti.
 
63' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Gelişen atakta N'Sakala'nın soldan içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde gelişine vuran Mensah'ın şutu yandan auta gitti
 
76' Beşiktaş'ta Welinton uzak mesafeden kaleyi yokladı ama top auta gitti.
 
79' Beşiktaş yine rakip ceza alanı çevresine yerleşti ancak son olarak Güven Yalçın ceza sahası içinde şut açısı ararken savunma ayak koydu.
 
85' Beşiktaş sağ kanattan Oğuzhan ile köşe vuruşu kullandı. Necip Uysal'ın ön direkte dokunduğu topa arka direkteki Cyle Larin vurdu ve ağlarla buluşturdu
 
İLK 11'LER
 
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar
 
Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal.

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