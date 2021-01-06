Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3 - 0

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

57' Aboubakar'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Oğuzhan'ın yerden vuruşunda top kaleci Gökhan'ın yanından ağlara gitti.Gol - Oguzhan Özyakup

52' Sol kanattan Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta Meriah'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

46' Çaykur Rizespor2da Donsah yerini Abdullah Durak'a bıraktı.Godfred Donsah - Abdullah Durak

45' Beşiktaş'ta Josef, Samudio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Josef 43' Beşiktaş'ta Welinton Samudio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Welinton

39' Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı! Yine Meriah'ın hatalı pasında Aboubakar topukla topu N'koudou'ya aktardı. Kaleciyle karşı akrşıya kalan N'koudou topu ayağında açınca top kaleci Gökhan'da kaldı. 33' Beşiktaş gole yaklaştı! Rıdvan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31' Meriah'ın hatalı geri pasında araya giren Larin, kaleci Gökhan'ın üstünden topu ağlara gönderdi.Gol - Cyle Larin Golün ardından 25'Golün ardından Beşiktaş baskılı oyun unu sürdürüyor.

19' Sağ kanattan Oğuzhan'ın yerden ortasında arka direkte boş durumda bekleyen Larin topu ağlara gönderdi.Gol - Cyle Larin

17' Beşiktaş etkili geldi. Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Aboubakar'ın cılız vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı. 15' Sağ kanattan Morozyuk'un ortasında ceza sahası sol çaprazda Menjak'ıngelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 11' Maçın ilk şutu. Sol kanattan topla ilerleyen Rıdvan'ın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta gitti.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakikada net bir pozisyon olmadı. İki takım da kontrollü bir oyun oynuyor.

5' Çaykur Rizespor maça etkili başladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş:Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, N'Koudou, Aboubakar.