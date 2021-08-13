Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında, Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

13 Ağustos 2021 Cuma - 20:27 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 21:07
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MAÇTAN DAKİKALAR
 
33' Erik Sabo, Josef'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Erik Sabo
 
32' Ghezzal'in sol kanatta serbest vuruştan yaptığı ortada ceza sahasında Vida'nın röveşatasında top dışarı çıktı.
 
26' Cemali Sertel'in ceza sahasına yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.
 
23' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Kullanılan korner vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Ghezzal'in önünde kaldı. Ghezzal'in yaptığı düzgün vuruşta savunmaya çarpan top tekrar kornere çıktı.
 
22' Kenan Karaman'ın ceza sahası içinde dönerek yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
 
20' Nkoudou'nun ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
 
14' Ronaldo Mendes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
 
9' GOL! Nkoudou ceza sahasında sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta uzak köşeye giden top ağlarla buluştu.Gol - Georges-Kevin N'Koudou
 
5' Alper Potuk ceza sahası içinde sol taraftan yaptığı vuruşta topu savunma uzaklaştırdı.
 
4' Maça baskılı başlayan taraf Beşiktaş.
 
İLK 11'LER
 
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan Karaman
 
Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Alper, Sabo, Remy

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