Beşiktaş - Çaykur Rizespor

13 Ağustos 2021 Cuma - 20:27
| Son Güncelleme : 13 08 2021 - 21:07
MAÇTAN DAKİKALAR
33' Erik Sabo, Josef'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Erik Sabo
32' Ghezzal'in sol kanatta serbest vuruştan yaptığı ortada ceza sahasında Vida'nın röveşatasında top dışarı çıktı.
26' Cemali Sertel'in ceza sahasına yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.
23' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Kullanılan korner vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Ghezzal'in önünde kaldı. Ghezzal'in yaptığı düzgün vuruşta savunmaya çarpan top tekrar kornere çıktı.
22'
Kenan Karaman
'ın ceza sahası içinde dönerek yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
20' Nkoudou'nun ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
14' Ronaldo Mendes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
9' GOL! Nkoudou ceza sahasında sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta uzak köşeye giden top ağlarla buluştu.Gol - Georges-Kevin N'Koudou
5' Alper Potuk ceza sahası içinde sol taraftan yaptığı vuruşta topu savunma uzaklaştırdı.
4'
Maça baskılı başlayan taraf Beşiktaş
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İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan Karaman
Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo
, Alper, Sabo, Remy