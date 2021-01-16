Beşiktaş derbisi öncesi flaş Muslera gelişmesi

Beşiktaş maçı öncesi antrenmanlara başlayan Muslera, Fatih Terim'den görev istedi.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 11:02 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 11:04
İLGİLİ HABERLER
Taylan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ın da belgeleri ortaya çıktı Fatih Terim 6 ay önce istediği Szalai'ye Fenerbahçe imza attırdı Beşiktaş Larin için 5,5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi Galatasaray istedi Cadiz ve Anderlecht devreye girdi Müjde! Galatasaray transfer kaynağını buldu

Nando'dan yarınki derbi için flaş bir istek geldi. İki gündür takımla idmanlara çıkan Muslera, Fatih Terim'den, Beşiktaş derbisinde forma giymek için izin istedi.
 
Tecrübeli teknik adamla görüşme yapan Uruguaylı kaleci bu sezon yeteri kadar maç kaçırdığını ve derbide takımının başında kaptan olarak sahada olmak istediğini söyledi. Sağlık ekibi forma verilmesi durumunda Muslera'nın maça çıkabileceğini Terim'e iletti. Ancak risk konusunda da uyarılarda bulundu. Uruguaylı kaptanın Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalinin olduğu ama riske edilme ihtimalinin az olduğu öğrenildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: muslera beşiktaş galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Akman transferinde son dakika! Dünya devine evet dedi Galatasaray yıkıldı Ali Akman transferinde son dakika! Dünya devine evet dedi Galatasaray yıkıldı
Fenerbahçe'de yeni transferler açıklandı 4 futbolcuya yol göründüFenerbahçe'de yeni transferler açıklandı 4 futbolcuya yol göründü Fenerbahçe durmuyor! Szalai, Burak Kapacak ve Bright Osayi-Samuel'den sonra bir transfer daha! Fenerbahçe durmuyor! Szalai, Burak Kapacak ve Bright Osayi-Samuel'den sonra bir transfer daha!  Galatasaray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı ve sözleşme şartlarıGalatasaray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı ve sözleşme şartları
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.