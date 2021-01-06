Beşiktaş dünyaca ünlü golcünün işini bitirdi

Takımın birinci forveti Vincent Aboubakar’a alternatif bir isim arayan siyah beyazlıların Mario Mandzukic ile anlaşmaya vardığı öğrenilirken Beşiktaş ’ın yıldız golcüyle 1,5 yıllık kontrat yaptığı bildirildi. En son geçtiğimiz Mart ayında forma giyen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan 34 yaşındaki Hırvatın yıllık 2,5 milyon Euro alacağı ifade edilirken, resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid Juventus gibi dev kulüplerde oynayan Mario Mandzukic 82 kez Hırvatistan Milli Takım’da görev alırken, tecrübeli oyuncu toplamda çıktığı 432 karşılaşmada 32 gol attı. Ünlü menajer Özkan Doğan’a yetki veren Beşiktaş’ın Mandzukic transferiyle bir hayli güç kazacağı tahmin edilirken, Sergen Yalçın’ın da usta santrafora son derece sıcak baktığı bilgisi geldi.

Daha önce Mario Balotelli’yi veto eden Sergen Yalçın’ın Mandzukic’in tecrübesinden ve kalitesinden yararlanacağı düşünülürken, oyuncunun bonservisinin elinde olması camiayı da bir hayli heyecanlandırıyor.