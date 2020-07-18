Beşiktaş, Edwin Gyasi transferini bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardı. Bonservis ücreti ödenmeyecek olan Gyasi ile 2 +1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:25
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Beşiktaş Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Siyah Beyazlılar Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya geldi. Beşiktaş'ın 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.
 
Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanmadı bekleniyor. 
 
Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen haberler arasında.
 
 

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