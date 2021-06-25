Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaştı Halil Akbunar sırada

Beşiktaş 20 yaşındaki yetenekli futbolcu Elayis Tavşan ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı yönetimin şimdiki adımı ise Halil Akbunar...

25 Haziran 2021 Cuma - 8:53
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlanan sezonun ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da sözleşme yeniledi ve sıra transfere geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.



39 MAÇTA 11 GOL, 8 ASİST
 
Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için kulübüyle 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaştı. Gelecek hafta içinde İstanbul'a gelecek olan Eleyis Tavşan resmi sözleşmeye imza atacak. 2. Lig ekibi Telstar'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2020- 21'de Sparta Rotterdam'dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle NEC'e transfer olan 20 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 39 maçta 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 1.83 boyundaki futbolcu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

SIRADA HALİL VAR
 
Bu arada Elayis Tavşan'ı bitiren Beşiktaş Türkiye'den de Galatasaray'ın iki aydır peşinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Göztepeli Halil Akbunar'a kanca attı. İzmir ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen 27 yaşındaki oyuncu için Kartal'ın Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray'ın bir adım önünde olduğu vurgulandı.

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Etiketler: halik akbunar Elayis Tavşan beşiktaş
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