Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaştı Halil Akbunar sırada

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlanan sezonun ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da sözleşme yeniledi ve sıra transfere geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.





39 MAÇTA 11 GOL, 8 ASİST