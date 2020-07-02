Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

Beşiktaş, Kayserispor’da forma giyen genç futbolcu Emre Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçında ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor.

02 Temmuz 2020 Perşembe - 11:06
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Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, Kayserispor’da forma giyen Emre Demir için resmi teklifte bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş’ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi.
 
Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle Emre Demir için ikinci bir görüşme yapacağı da öğrenildi.
 
 

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