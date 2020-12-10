Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile 2 yıl daha sözleşmeyi uzattı!

Siyah-beyazlı takım Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç file bekçisi ile Beşiktaş yönetimi yeni sözleşme uzattı.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin Destanoğlu ile 2 yıl daha sözleşme imzaladığı bildirildi. Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Bu transferi bizzat Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Emre Kocadağ'ın yürüttüğü öğrenilirken, genç file bekçisinn yıllık maaşının 800-900 bin TL olduğu gelen haberler arasında.

GAZİANTEP MAÇINDAN ÖNCE İMZALANDI

Beşiktaş'ın Ersin ile sözleşmeyi ligde oynadığı Gaziantep spor maçından önce imzaladığı vurgulandı.

8 maçta forma giydi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Loris Karius'un ayrılığı sonrasında kaleyi devralan ve gösterdiği performansla güven veren Ersin Destanoğlu bu sezon da 8 maçta forma giydi.