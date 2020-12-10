Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile 2 yıl daha sözleşmeyi uzattı!

Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşandı.

10 Aralık 2020 Perşembe - 7:37
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Siyah-beyazlı takım Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç file bekçisi ile Beşiktaş yönetimi yeni sözleşme uzattı.
 
Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin Destanoğlu ile 2 yıl daha sözleşme imzaladığı bildirildi. Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.
 
Bu transferi bizzat Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Emre Kocadağ'ın yürüttüğü öğrenilirken, genç file bekçisinn yıllık maaşının 800-900 bin TL olduğu gelen haberler arasında.
 
GAZİANTEP MAÇINDAN ÖNCE İMZALANDI
Beşiktaş'ın Ersin ile sözleşmeyi ligde oynadığı Gaziantepspor maçından önce imzaladığı vurgulandı.
 
8 maçta forma giydi
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Loris Karius'un ayrılığı sonrasında kaleyi devralan ve gösterdiği performansla güven veren Ersin Destanoğlu bu sezon da 8 maçta forma giydi.
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Ersin Destanoğlu sözleşme
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