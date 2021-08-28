Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 21:02 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 22:11
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Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. 
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
26' Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.
 
23' Cüneyt Çakır karşılaşmaya su molası verdi.
 
21' Ahmet Musa sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına girdi. Savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
18' Beşiktaş tehlikeli geldi! Batshuayi orta sahada pasını Larin'e aktardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Larin karşı karşıya pozisyonda Viviano'yu geçemedi. Viviano topu kornere çeldi.
 
14' Erhun Öztümer, Welinton'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Erhun Öztümer
 
10' Şu dakikalarda tempo oldukça düşük.
 
7' Rıdvan Yılmaz sol kanattan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
 
4' Beşiktaş gole yaklaştı! Ceza sahasında Josef'in presinde savunma hata yaparak topu kaybetti. Ceza sahasının içinde topa sahip olan Batshuayi'nin yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
 
İlk 11'LER
 
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Salih, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
 
KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, J. Durmaz, Ahmed Musa, Kerim Frei, Pesic.

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