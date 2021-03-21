DERBİ SONA ERDİ... BEŞİKTAŞ 1 FENERBAHÇE 1 89'Maçın sonunda en az 6 dakika uzatma oynanacak.

89'Sol kanattan bindiren N'Koudou'nun yerden ön direğe kestiği topu Szalai uzaklaştırdı

88'Beşiktaş'ta son bölümde Larin yerine N'Koudou görev yapacak.

88'GOL Ceza sahası yayında topla buluşan Ozan Tufan nefis bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 85'Mensah'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Aboubakar, rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı top savunmadan döndü. Seken topla buluşan Atiba'nın pasıyla ceza sahasının sağında Ghezzal buluştu. Ghezzal'in uzak direğe doğru yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti. 84'Caner'in sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Larin topu taca gönderdi.

83'Ozan sol kanatta Rosier ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe bir duran top şansı daha elde etti.

82'Mensah ceza sahası dışından şansını denedi. Top yandan auta gitti.

80'Sol kanattan Caner'in arka direğe doğru yaptığı ortada Vida, topu taca gönderdi.

78'Caner'in sol kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Thiam topuğuyla topu içeri çevirmek istedi. Ama Beşiktaş savunması araya girdi. 78'Sosa, Ghezzal'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

77'Sol kanattan Caner'in yerden arka direğe doğru kestiği topu Atiba kornere gönderdi.

76'Beşiktaş, top çevirerek oyun un kontrolünü yeniden eline almaya çalışıyor. 74'Sağ kanattan Sosa'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

74'Valencia da yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

73'Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yerine Ozan Tufan oyuna girdi.

73'Pelkas sağ kanatta hareketlenmek isterken iki Beşiktaşlı oyuncusu arasına girdi ve yerde kaldı. Fenerbahçe bir duran top şansı elde etti. 71'Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Larin topu uzaklaştırdı.

70'ERSİN KURTARDI! Serbest vuruşu Sosa kullandı. Köşeye giden topu Ersin çelmeyi başardı.

69'Caner'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Vida uzaklaştırmak istedi. Seken topla buluşan Osayi-Samuel, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. 66'Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top ters kanattan taca çıktı.

66'Sol kanattan Caner'in ortasında Welinton topu kornere gönderdi.

66'Fenerbahçe pas yaparak oyunu Beşiktaş yarı alanına yıktı.

64'N'Sakala'nın kaptırdığı topla Pelkas sol kanattan ceza sahasına sokulup topu dışarıya çıkartmak istedi. Beşiktaş savunması araya girdi. 63'Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.



61'ALTAY GOLE İZİN VERMEDİ! Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkıp ceza sahasına sokulan Aboubakar, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay bir kez daha gole izin vermedi. 59'Pelkas, Thiam ile verkaç yapıp ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Atiba araya girdi. 58'Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Serdar Aziz yerine de Tisserand oyuna dahil oldu.

58'Samatta da yerini Mame Thiam'a bıraktı.

57'Fenerbahçe'de İrfan Can yerine Sosa oyuna girdi.

57'Serdar Aziz, Aboubakar'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü 58'Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Serdar Aziz yerine de Tisserand oyuna dahil oldu.

58'Samatta da yerini Mame Thiam'a bıraktı.

57'Fenerbahçe'de İrfan Can yerine Sosa oyuna girdi.

57'Serdar Aziz, Aboubakar'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü

53'Sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Altay topu uzaklaştırdı. Hakem Welinton'un da bu hava topu mücadelesinde Altay'a faul yaptığını tespit etti.



51'ALTAY GOLE İZİN VERMEDİ! Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Ghezzal'in pasıyla topla Ljajic buluştu. Ljajic'in geriye çıkarttığı topa ceza sahası ön çizgisi üzerinden Aboubakar çok sert bir vuruş yaptı. Altay müthiş bir refleksle gole izin vermedi.