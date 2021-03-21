21 Mart 2021 Pazar - 18:57
| Son Güncelleme : 21 03 2021 - 20:55
DERBİ SONA ERDİ... BEŞİKTAŞ 1 FENERBAHÇE 1
89'Maçın sonunda en az 6 dakika uzatma oynanacak.
89'Sol kanattan bindiren N'Koudou'nun yerden ön direğe kestiği topu Szalai uzaklaştırdı
88'Beşiktaş'ta son bölümde Larin yerine N'Koudou görev yapacak.
88'GOL Ceza sahası yayında topla buluşan Ozan Tufan nefis bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.
85'Mensah'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Aboubakar, rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı top savunmadan döndü. Seken topla buluşan Atiba'nın pasıyla ceza sahasının sağında Ghezzal buluştu. Ghezzal'in uzak direğe doğru yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.
84'Caner'in sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Larin topu taca gönderdi.
83'Ozan sol kanatta Rosier ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe bir duran top şansı daha elde etti.
82'Mensah ceza sahası dışından şansını denedi. Top yandan auta gitti.
80'Sol kanattan Caner'in arka direğe doğru yaptığı ortada Vida, topu taca gönderdi.
78'Caner'in sol kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Thiam topuğuyla topu içeri çevirmek istedi. Ama Beşiktaş
savunması araya girdi.
78'Sosa, Ghezzal'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
77'Sol kanattan Caner'in yerden arka direğe doğru kestiği topu Atiba kornere gönderdi.
76'Beşiktaş, top çevirerek oyun
un kontrolünü yeniden eline almaya çalışıyor.
74'Sağ kanattan Sosa'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
74'Valencia da yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
73'Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yerine Ozan Tufan oyuna girdi.
73'Pelkas sağ kanatta hareketlenmek isterken iki Beşiktaşlı oyuncusu arasına girdi ve yerde kaldı. Fenerbahçe bir duran top şansı elde etti.
71'Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Larin topu uzaklaştırdı.
70'ERSİN KURTARDI! Serbest vuruşu Sosa kullandı. Köşeye giden topu Ersin çelmeyi başardı.
69'Caner'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Vida uzaklaştırmak istedi. Seken topla buluşan Osayi-Samuel, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
66'Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top ters kanattan taca çıktı.
66'Sol kanattan Caner'in ortasında Welinton topu kornere gönderdi.
66'Fenerbahçe pas yaparak oyunu Beşiktaş yarı alanına yıktı.
64'N'Sakala'nın kaptırdığı topla Pelkas sol kanattan ceza sahasına sokulup topu dışarıya çıkartmak istedi. Beşiktaş savunması araya girdi.
63'Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.
61'ALTAY GOLE İZİN VERMEDİ! Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkıp ceza sahasına sokulan Aboubakar, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay
bir kez daha gole izin vermedi.
59'Pelkas, Thiam ile verkaç yapıp ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Atiba araya girdi.
58'Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Serdar Aziz yerine de Tisserand oyuna dahil oldu.
58'Samatta da yerini Mame Thiam'a bıraktı.
57'Fenerbahçe'de İrfan Can yerine Sosa oyuna girdi.
57'Serdar Aziz, Aboubakar'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü
58'Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Serdar Aziz yerine de Tisserand oyuna dahil oldu.
58'Samatta da yerini Mame Thiam'a bıraktı.
57'Fenerbahçe'de İrfan Can yerine Sosa oyuna girdi.
57'Serdar Aziz, Aboubakar'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü
53'Sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Altay topu uzaklaştırdı. Hakem Welinton'un da bu hava topu mücadelesinde Altay'a faul yaptığını tespit etti.
51'ALTAY GOLE İZİN VERMEDİ! Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Ghezzal'in pasıyla topla Ljajic buluştu. Ljajic'in geriye çıkarttığı topa ceza sahası ön çizgisi üzerinden Aboubakar çok sert bir vuruş yaptı. Altay müthiş bir refleksle gole izin vermedi.
48'Vida, bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydetti.
47'GOL Ghezzal'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
46' İkinci yarı başladı...
Derbide ilk yarı sona erdi... Beşiktaş: 0 Fenerbahçe: 0
42'Sağ kanattan sıfıra inen Atiba'nın ön direğe yaptığı sert ortada Altay topu çeldi. Boşta kalan topu Serdar uzaklaştırdı.
41'Ghezzal'in pasıyla N'Sakala sol kanattan sıfıra inip ortasını yapmak istedi. Ama topu oyun alanında kontrol edemedi.
36'TEHLİKE! Sol kanattan Caner'in ortasında topla buluşan İrfan Can'ın vuruşu savunmadan sekti. Ceza sahasının sağına açılan topla buluşan Osayi-Samuel'in geriye çıkarttığı topa Nazım Sangare vuruşunu yaptı. Ama top üstten auta gitti.
33'Fenerbahçe bu dakikalarda pas yaparak Beşiktaş yarı alanına yerleşti.
31'Sol çaprazdan İrfan Can'ın arka direğe ortasında top kaleye yöneldi. Ersin topu kontrol etmeyi başardı.
30'Samatta, Vida ile girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
29'Bu dakikalarda oyun sık sık faul düdükleri ile durmaya başladı. Bu da temponun düşmesine sebep oldu.
27'Pelkas, ceza sahasının solundan yakın direk dibine doğru yerden bir vuruş yaptı. Ersin zorlanmadan topu kontrol etti.
26'ALTAY'DAN GEÇİT YOK! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Atiba'nın vuruşunda Altay, sağına çok iyi uzandı ve gole engel oldu.
25'ALTAY GOLE İZİN VERMEDİ! Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla sol kanatta topla buluşam Aboubakar, ceza sahasına doğru sokulup dar açıdan vuruşunu yaptı. Yakın direğe doğru gelen topu Altay çeldi.
23'Pelkas'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Nazım Sangare'nin yerden ceza sahasına doğru gönderdiği topu Atiba taca gönderdi.
22'Sağ kanattan Rosier'in ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kaleye yönelmedi. Gustavo boşta kalan topu uzaklaştırdı.
20'Ljajic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
20'Sağ kanattan Ghezzal'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Valenciatopu kornere gönderdi.
19'Ghezzal'ın pasıyla sağ kanattan bindiren Rosier'in ortasında Serdar topu karşıladı.
18'Beşiktaş top çevirerek bir kez daha oyunu Fenerbahçe yarı sahasına taşımaya çalışıyor.
16'Fenerbahçe sağ kanattan bir atak geliştirmek istedi. Ama Pelkas'ın pasında Osayi-Samuel topu kontrol edemedi. Taç.
14'ERSİN İZİN VERMEDİ! Gustavo'nun pasıyla Osayi-Samuel savunmanın arkasına sarktı. Göğsüyle topu önüne aldı. Ama kaleci Ersin kalesini zamanında terkedip topu kontrol etti ve rakibine vuruş şansı tanımadı.
13'Vida'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Ancak markaj altında yaptığı cılız vuruş etkili olmadı.
11'Caner'in sol kanattan ortasında arka direğe doğru gelen topu N'Sakala uzaklaştırdı.
8'İrfan Can'ın pasıyla Samatta sol kanatta hareketlenmek istedi. Beşiktaş savunması geriye hızlı dönerek Samatta'ya boşluk bulma şansı vermedi.
6'Beşiktaş ilk dakikalarda kanatlarını kullanarak etkili olmaya çalışıyor. Fenerbahçe ise savunmadan uzun toplarla çıkarak tehlike yaratmayı amaçlıyor.
4'Beşiktaş top çevirerek Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmeye çalışıyor.
3'Beşiktaş'ta Ljajic, Serdar ile girdiği ikili mücadele sonrasında kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Ancak ciddi bir sorunu yok oyuna devam ediyor.
1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve derbi başladı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Sangare, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.