Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Yaşar Kemal Uğurlu VAR!

Akşam saat 19:00'da başlayacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

21 Mart 2021 Pazar - 11:51
İLGİLİ HABERLER
Erol Bulut'un derbi planı hazır! Fenerbahçe Beşiktaş'ı böyle avlayacak... Erol Bulut'un derbi planı hazır! Fenerbahçe Beşiktaş'ı böyle avlayacak... 4 büyükler ile Bankalar Birliği arasında 7+2 yıllık imza! 1.5 yıl içinde borç ödemesi yapılmayacak... 4 büyükler ile Bankalar Birliği arasında 7+2 yıllık imza! 1.5 yıl içinde borç ödemesi yapılmayacak... Fransız devi Marsilya Ersin Destanoğlu için gözünü kararttı

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
 
Halil Umut Meler'in yöneteceği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
 
AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunacak
 
TAKIMLARIN SON DURUMU
 
Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.
 
Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.
 
Beşiktaş sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Yaşar Kemal Uğurlu fenerbahçe beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Bu sefer Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'En çalışkan futbolcuyu oyundan aldın' Bu sefer Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'En çalışkan futbolcuyu oyundan aldın'
İnanılmaz Erol Bulut sözleri! 'Cuma günü intihar edebilirdi ama şimdi...'İnanılmaz Erol Bulut sözleri! 'Cuma günü intihar edebilirdi ama şimdi...' Rosier'den Beşiktaş taraftarlarını kahreden haber! Sezon sonunda...Rosier'den Beşiktaş taraftarlarını kahreden haber! Sezon sonunda... Galatasaray'da sorun belli oldu! Mostafa Mohamed ve Muslera...Galatasaray'da sorun belli oldu! Mostafa Mohamed ve Muslera...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.