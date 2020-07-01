Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 21:07
| Son Güncelleme : 02 07 2020 - 7:19
Süper Lig'de 32 ve 33'üncü hafta maçlarının programı açıklandı.
Ligin 33'üncü haftasındaki Beşiktaş
-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz
Pazar günü oynanacak.
İki haftanın maç programı şöyle;
---32. HAFTA
11 TEMMUZ CUMARTESİ:
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
(Ülker)
12 TEMMUZ PAZAR:
18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor
-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
21.00 Yukatel Denizlispor
-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
13 TEMMUZ PAZARTESİ:
18.30 Hes
Kablo Kayserispor
-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
---33. HAFTA
17 TEMMUZ CUMA:
18 TEMMUZ CUMARTESİ:
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Trabzonspor
-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
19 TEMMUZ PAZAR:
18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
20 TEMMUZ PAZARTESİ:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)