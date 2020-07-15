Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:12 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 12:26
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Avrupa Kupası mücadelesi veren iki takım Beşiktaş ve Fenerbahçe ligin 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
 
İşte Süper Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri
 
18 Temmuz Cumartesi
 
21:00 Galatasaray - Göztepe (Koray Gençerler)
 
21:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Volkan Bayarslan)
 
19 Temmuz Pazar
 
21:00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
 
21:00 Trabzonspor - Konyaspor (Atilla Karaoğlan)
 
21:00 Ankaragücü - Antalyaspor (Cüneyt Çakır)
 
21:00 Sivasspor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
 
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
 
21:00 Başakşehir - Kayserispor (Ali Şansalan)
 
21:00 Alanyaspor - Denizlispor (Fırat Aydınus)
 

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