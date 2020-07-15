Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:12
| Son Güncelleme : 15 07 2020 - 12:26
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Avrupa
Kupası mücadelesi veren iki takım Beşiktaş
ve Fenerbahçe ligin 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone
Park Stadı'nda 19 Temmuz
Pazar günü saat 21:00'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
İşte Süper Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri
18 Temmuz Cumartesi
19 Temmuz Pazar
21:00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 Sivasspor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)