Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

17 Mart 2021 Çarşamba - 13:27
| Son Güncelleme : 17 03 2021 - 14:02
Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone
Park'ta oynanacak ve şampiyonluk yolunda büyük bir öneme sahip olan Beşiktaş
- Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa
olacak.
İŞTE SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:
19 Mart Cuma
20 Mart Cumartesi
13:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
(Arda Kardeşler)
16:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep
FK (Mert Güzenge)
21 Mart Pazar
13:30 Konyaspor
- Alanyaspor (Koray Gençerler)
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)