Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu.

17 Mart 2021 Çarşamba - 13:27 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 14:02
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Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak ve şampiyonluk yolunda büyük bir öneme sahip olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
 
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
 
İŞTE SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:
 
19 Mart Cuma
 
16:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (Bahattin Şimşek)
 
19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Volkan Bayarslan)
 
20 Mart Cumartesi
 
13:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Arda Kardeşler)
 
16:00 Göztepe - Sivasspor (Yasin Kol)
 
16:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK (Mert Güzenge)
 
19:00 Trabzonspor - Ankaragücü (Zorbay Küçük)
 
21 Mart Pazar
 
13:30 Antalyaspor - Erzurumspor (Erkan Özdemir)
 
13:30 Konyaspor - Alanyaspor (Koray Gençerler)
 
16:00 Denizlispor - Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)
 
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
 

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Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe derbi hakem süper lig
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