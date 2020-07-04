Beşiktaş, Fiorentina'dan Pedro'nun peşinde

Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmesi... Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo'da kiralık olarak forma giyen Fiorentina'nın forveti Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor.

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:13
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun bir süredir forvet hattına takviye yapmak isterken gündeme gelen son isim Fiorentina'nın oyuncusu Pedro Guilherme oldu.  Calciomercato, Pedro'nun 31 Aralık'a kadar kiralık olarak Flamengo'nun oyuncusu olduğu belirtilse de Fiorentina ile görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın teklifi oyuncunun kiradan geri çağrılmasını sağlayabilir.
 
2019'un yaz aylarında Fluminense'den 11 milyon Euro'ya Fiorentina'ya transfer olan 23 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın devre arasında da girişimlerde bulunduğu fakat oyuncunun 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile Flamengo'ya gönderildiği belirtilmekte. 
 
Beşiktaş, yaz aylarında Pedro'yu yeniden kadrosuna katmak isterken bonservisini alması çok kolay gözükmüyor. Çünkü Fiorentina, geçtiğimiz yaz transfer ettiği oyuncu için en az satın aldıkları bedeli karşılayacak bir bonservis olan 11 milyon Euro'yu istiyor. 

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