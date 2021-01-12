Beşiktaş Fode Koita için resmen girişimlere başladı

12 Ocak 2021 Salı - 9:28
Mario Mandzukic'le masada olan Siyah-Beyazlılar, Hırvat yıldızın alternatifini belirledi. Yönetim, Fode Koita için Kasımpaşa
'ya teklifini iletti.
Alınan bilgilere göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon Euro" yanıtını verdi. Beşiktaş
, Gineli forvetin transferinde Mavi-Beyazlı kulüpten hem indirim hem de kolaylık bekliyor.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya, Thiam'ın Fener'e, Fatih'in de Galatasaray
'a transferini örnek gösterdiği öğrenildi. Koita da Siyah- Beyazlı formayı giymek istediğini Kasımpaşa'ya iletti.