Beşiktaş Fode Koita için resmen girişimlere başladı

Mario Mandzukic ile ilgilenen Beşiktaş Fode Koita'yı da yedekte tutuyor.

12 Ocak 2021 Salı - 9:28
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Mario Mandzukic'le masada olan Siyah-Beyazlılar, Hırvat yıldızın alternatifini belirledi. Yönetim, Fode Koita için Kasımpaşa'ya teklifini iletti.
 
Alınan bilgilere göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon Euro" yanıtını verdi. Beşiktaş, Gineli forvetin transferinde Mavi-Beyazlı kulüpten hem indirim hem de kolaylık bekliyor.
 
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya, Thiam'ın Fener'e, Fatih'in de Galatasaray'a transferini örnek gösterdiği öğrenildi. Koita da Siyah- Beyazlı formayı giymek istediğini Kasımpaşa'ya iletti.
 

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Etiketler: koita beşiktaş
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