Derbi kralı Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 yendi



90'GOL Ön alandaki baskısıyla topu kapan Beşiktaş 'ta Larin içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda uygun durumdaki N'koudou'yu gördü, o da gelişine bekletmeden vurarak topu boş ağlara yolladı: 2-0 90'SERT ŞUT! Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Saracchi'den seken topa arka taraftaki Nkoudou gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 88'Beşiktaş rakip yarı alanda top çevirerek tempoyu düşürmeye ve skoru korumaya çalışıyor.



87'Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig golünü Galatasaray 'a atan Josef de Souza, Nisan 2017'deki karşılaşmadan bu yana sarı-kırmızılı fileleri ilk kez havalandırdı. 86'Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar yerini Gökhan Töre'ye bıraktı.

85'Beşiktaş'ta birazdan iki değişiklik birden olacak. Gökhan Töre ve Dorukhan dışarıda.

84'Maçın son bölümü büyük bir heyecana sahne oluyor. Beşiktaş geriye çekilirken kaptığı toplar sonrası kontralarla farkı açma düşüncesindeler.

83'Galatasaray artık tüm riskleri alarak Beşiktaş kalesine yükleniyor. Ryan Donk da bu dakikalarda ileri uçta GOL arıyor.

82'Galatasaray'ın tüm hatlarıyla yüklendiği dakikada topu kapan Mensah takımını kontraya çıkardı ancak ceza alanına girmeden Larin'e attığı pas hızlı olunca tehlike büyümeden sonlandı.

81'Golün ardından tempo da arttı. İki takım da hızlı ataklarla etkili olmaya çalışıyor.

80'Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

79'Galatasaray'da Etebo yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

79'Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

78'GOL Sol kanattan Rıdvan'ın ortasında Luyindama'nın dokunamadığı topu kontrol eden Josef de Souza, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle topu köşeye yerden bıraktı: 1-0 77'Saracchi'nin Mensah'a yaptığı faul sonrası Beşiktaş, sağ köşe gönderinin hemen önünden bir serbest vuruş kazandı.

76'Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim birazdan iki değişiklikle oyun a yeniden müdahale edecek. 75'Beşiktaş son dakikalarda üst üste kazandığı köşe vuruşlarıyla Galatasaray kalesinde GOL arıyor.

74'Rosier'nin sağ kanattan ortasında kale alanı içindeki Luyindama topu kornere yolladı. Beşiktaş bir köşe vuruşu daha kullanacak.

73'Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Nkoudou sol çaprazdan kaleyi denedi, bu kez Oğulcan'ın ayağına çarpan top bir kez daha kornere çıktı.

72'Atiba'nın pasıyla ceza alanı dışında topu alan Aboubakar'ın şutunda Donk'un sırtına çarpan top kornere çıktı.

71'Beşiktaş 10 kişi kalan Galatasaray karşısında çok adamla rakip yarı alana yerleşti.

70'Bu arada karşılaşmada son 20 dakikaya golsüz eşitlikle girildi. 66'Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

66'Beşiktaş'ta Rashid Ghezzal yerini Bernard Mensah'a bıraktı.

65'Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Oğuzhan'ın ortasında arka direkteki Larin'in kafa vuruşu kaleye paralel gitti. Orada hiçbir Beşiktaşlı olmayınca Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

64' Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını bu maçta gördü. 59'Karşılaşmada son yarım saate golsüz eşitlikle girilirken Galatasaray kalan bölümde 10 kişiyle mücadele edecek.

58'Mbaye Diagne üzgün bir şekilde kenara gelirken Montero'nun tedavisi de saha içinde devam ediyor.

57'KIRMIZI KART! Galatasaray 10 kişi kaldı! Sarı kırmızılı ekibin sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası seken topta Montero kafayı vurmak isterken Mbaye Diagne tabanıyla rakibin kafasına müdahalede bulundu, Cüneyt Çakır doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

56'Oğuzhan'ın pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Aboubakar'ın ortasında Luyindama, Larin'den önce araya girdi ve kafayı vurdu.

52'Bu bölümde faul düdüklerinin sayısı bir hayli arttı. Oyun sık sık kesiliyor.



51'İki takım da bu anlarda orta sahayı çok çabuk geçmeye başladı.



50'Beşiktaş'ın çok adamla hücum ettiği anda Aboubakar'ın derinlemesine pasına hareketlenmek isteyen Larin, ceza sahasının hemen dışında Luyindama'yla girdiği ikili mücadelede yerde kalmıştı. Siyah beyazlılar bu pozisonda serbest vuruş bekledi ancak oyun devam etti.



49' Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk yarısında isabetli pas veremeyen tek oyuncu Mbaye Diagne oldu (0/2).