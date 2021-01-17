Beşiktaş - Galatasaray derbisi Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 6 derbi "KG YOK" bitti.

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 5 karşılaşma "2.5 ALT" oldu.

Galatasaray TD Fatih Terim, Beşiktaş ile karşılaştığı son 10 maçta sadece 1 kez kaybetti. (5 galibiyet - 4 beraberlik)

- Galatasaray TD Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 35 maçın 30'unda mağlup olmadı. (15 galibiyet - 15 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %18'lik kesim Dolmbahçe'deki derbide Sergen Yalçın'ın öğrencilerini bir adım önde görüyor... %13'lük kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede her iki takımdan da bekliyor.

GALATASARAYLILARIN %10’U BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNE OYNUYOR!

Dev derbiyi Misli.com mercek altına aldı! Beşiktaşlı ve Galatasaraylı iddaa oyuncularının tercihlerini analiz etti...

Beşiktaşlıların %26'sı "Beşiktaş galibiyeti" oynarken, Galatasaraylıların da %10'unun "Beşiktaş galibiyeti" oynaması gözlerden kaçmadı. Beşiktaşlılar kendi takımlarından sonra en çok "2.5 ÜST" ve "KG VAR" tercihlerine yönelirken, Galatasaraylı iddaa oyuncularının %18'i "Galatasaray galibiyeti" tercih etmiş.