Beşiktaş-Galatasaray derbisi Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Altay ve Ajax yenilgileri sonrası Sivasspor 'u yenip nefes alan Beşiktaş Başakşehir ve Sporting mağlubiyetleriyle yeniden kötü bir dönemece girdi. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou dışında eksik yok. TD Sergen Yalçın'ın Avrupa maçlarında olduğu gibi orta üçlüyü "Josef, Pjanic & Teixeira" ile oluşturması bekliyor. Dolayısıyla "8+3 Yabancı Kuralı" nedeniyle sol bekte ve stoperde Türk oyuncular görev yapacak. Sol bekte Umut Meraş ya da Rıdvan Yılmaz, stoperde Serdar Saatçı veya Necip Uysal görebiliriz. Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, diğerinde Cyle Larin olacak. En ileride Michy Batshuayi izleyeceğiz.

Ligde son 3 maçını kazanan, UEFA Avrupa Ligi'nde Moskova deplasmanından zaferle dönen Galatasaray 'da moraller yerinde. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey taraftara açık yapılan son antrenmanda yer almadı, derbide sağ bekte DeAndre Yedlin izleyeceğiz. 8 maçlık cezası sona eren Marcao, Victor Nelsson'la birlikte stoper ikilisini oluşturacak. TD Fatih Terim orta alanda "Taylan, Berkan & Cicaldau" üçlüsünden vazgeçemeyecek. "8+3 Yabancı Kuralı" Galatasaray için de ayrı bir dert... Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu veya Halil Dervişoğlu'ndan biri mutlaka ilk 11'de yer alacak. Terim'in Ryan Babel, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed üçlüsünü aynı anda kullanması imkansıza yakın.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın son 8 resmi maçının 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray son 4 resmi maçının 3'ünde kalesini gole kapattı!

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