Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu! İki takımda da 2 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN Spor ts canlı yayınlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan , derbinin kadrosunda yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş



Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray

Dev derbide 350. randevu

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.

Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı.

Vodafone Park'taki maçlar

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi.

İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın tek derbi mağlubiyeti G.Saray'a

Sergen Yalçın'ın tek derbi yenilgisi Galatasaray'a karşı

Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.

Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.