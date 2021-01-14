Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin, ezeli rakibini 17 Ocak Pazar günü ağırlayacağı müsabakada deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde 35 puanlı Beşiktaş lider, 33 puanlı Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:

15 Ocak Cuma



19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman) - Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi



16.00 Medipol Başakşehir -Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim) - Alper Ulusoy

19.00 Fraport TAV Antalyaspor -Trabzonspor (Antalya) - Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya) - Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park) - Cüneyt Çakır

18 Ocak Pazartesi



19.00 Kasımpaşa -Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) - Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) - Arda Kardeşler