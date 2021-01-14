Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

14 Ocak 2021 Perşembe - 13:04
| Son Güncelleme : 14 01 2021 - 13:16
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin, ezeli rakibini 17 Ocak Pazar günü ağırlayacağı müsabakada deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde 35 puanlı Beşiktaş lider, 33 puanlı Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:
15 Ocak Cuma
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman) - Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi
19.00 Fraport TAV Antalyaspor
-Trabzonspor (Antalya) - Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
(Yeni Malatya) - Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park) - Cüneyt Çakır
18 Ocak Pazartesi
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) - Arda Kardeşler