Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19.hafta maçında Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

14 Ocak 2021 Perşembe - 13:04 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 13:16
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Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin, ezeli rakibini 17 Ocak Pazar günü ağırlayacağı müsabakada deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde 35 puanlı Beşiktaş lider, 33 puanlı Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:
 
15 Ocak Cuma
 
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman) - Ali Şansalan
 
16 Ocak Cumartesi
 
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Fırat Aydınus
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim) - Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon) - Halil Umut Meler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) - Erkan Özdamar
 
17 Ocak Pazar
 
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk) - Koray Gençerler
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya) - Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park) - Cüneyt Çakır
 
18 Ocak Pazartesi
 
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) - Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) - Arda Kardeşler
 

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Etiketler: beşiktaş galatasaray cüneyt çakır
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