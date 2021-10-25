Beşiktaş - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

25 Ekim 2021 Pazartesi - 19:05
| Son Güncelleme : 25 10 2021 - 20:51
45'Bu arada ilk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
44'Morutan tedavi istemeden ayağa kalktı, oyun
da kaldığı yerden tekrar başladı.
44'Orta alanda Umut Meraş'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Morutan omzundan bir sakatlık yaşıyor. Bu nedenle oyun duraklıyor.
43'İlk yarıda son anlara girilirken Beşiktaş
ikinci GOL için rakip kaleye yüklenmeye çalışıyor.
42'Beşiktaş, eşitlik golü sonrası yeniden oyun üstünlüğünü eline aldı. Ayağa paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar.
41'Beşiktaş savunmadan çıkmak isterken top kaybı yaptı ancak Cicaldau'nun ara pasında meşin yuvarlak doğrudan kaleci Ersin'e gitti.
40'Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Taylan'a arkadan yaptığı faul sonrası maçtaki ilk kartı gören isim oldu.
39'Cyle Larin, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.
38'GOL Larin maça denge getirdi! Rakip yarı alandaki etkili paslaşmaların ardından sol taç çizgi önünde topu alan Umut Meraş'ı nefis ortasına kale alanı içinde iyi yükselen Larin, kaleci Muslera'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1
34'GOL Cicaldau attı, Galatasaray önde! Ayağa paslarla rakip ceza sahasına yaklaşan Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau, yay üzerinden ayağının üstüyle nefis vurdu. Yerden giden top sağ altı köşeden ağlarla buluştu: 0-1
33'Beşiktaş'ta pas isabet oranı bir hayli düştü. Galatasaray oyun üstünlüğünü eline almaya başladı.
32'Galatasaray hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışıyor. Beşiktaş bu anlarda rakibini daha geride karşılıyor.
31'Bu bölümde tempo bir nebze düştü. Oyun daha çok orta alanda oynanıyor.
30'Karşılaşmanın üçte birlik dilimi geride kalırken golsüz eşitlik henüz bozulamadı.
29'DIŞARI ATTI! Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşta top kalenin birkaç metre üzerinden auta çıktı.
28'Josef'in Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası Galatasaray, kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.
27'Josef'in derinlemesine pasıyla ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Teixeira, iki oyuncunun arasından sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı.
26'Beşiktaş çok adamla etkili geldi. Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Ghezzal'in kale alanına çevirdiği top hem Batshuayi'nin hem de Larin'in önünden geçti.
25'Galatasaray'da topu rakip yarı alanda tutma konusunda sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş kaptırdığı toplar sonrası hızlı bir baskı uygulayarak kontrolü tekrar eline alıyor.
24'Karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı. İki takım da orta alanda pas hataları yapıyor.
23'Galatasaray bu anlarda oyunda dengeyi kurmaya çalışıyor. Sarı kırmızılılar maçın başına oranla bu bölümde topla daha fazla oynuyor.
22'Ani gelişen Beşiktaş akınında Ghezzal'ın araya bıraktığı topa ceza sahasında Teixeira hamle yaptı ancak Muslera kalesini zamanında terk edip topu kontrol etti.
21'Galatasaray bu duran topta etkili olamadı. Top bir kez daha Beşiktaş'a geçti.
21'Galatasaray maçtaki ilk köşe vuruşunu sol kanattan kullanacak.
20'Karşılaşmada ilk 20 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor.
19'MUTLAK GOL KAÇTI! Larin'in derinlemesine pasında Yedlin'in sektirdiği topla Teixeira sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda açıyı kapatan Muslera'ya rağmen vuruşunu da yaptı ancak top yandan dışarı gitti.
18'Beşiktaş akınında Batshuayi sol kanattan son çizgiye indi. Ceza sahası ön çizgisine doğru yerden gönderdiği topa Pjanic gelişine vurmak istedi ancak top ayağına oturmadı, Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
17'Maçta tansiyon yavaş yavaş artmaya başladı. İkili mücadeleler sonrası oyuncuların hakeme ve rakibe karşı tepkileri oluyor.
16'Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu son çizgiye inmek isterken Necip araya girip topu taca gönderdi. Bu sırada Kerem'in dengesini kaybedip çarptığı köşe gönderi kırıldı. Şimdi yeni bir köşe gönderi takılıyor.
15'TEHLİKE! Rosier'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
14'Pjanic'in ortasında Galatasaray savunması yine topu karşıladı ancak Beşiktaş baskısı devam ediyor.
13'Beşiktaş maçın başında olduğu gibi sol kanattan bir köşe vuruşu daha kazandı. Pjanic topun başında.
12'Galatasaray şu ana dek organize bir atak geliştiremedi ancak Yedlin sağ kanattan sık sık bindirme yaparak takımını pozisyona sokmaya çalışıyor.
10'Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor ancak temponun genel anlamda oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
9'DİREKTEN DIŞARI! Serbest vuruşta topun başına geçen Pjanic'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarpıp auta çıktı.
8'Sağ taç çizgisi önünde topu alan Teixeira iki rakibinin arasından sıyrılmak isterken Nelsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, köşe gönderine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.
7'Beşiktaş oyun üstünlüğünü eline almaya başladı. Her iki kanattan üst üste gelişen ataklarla Galatasaray savunmasını zorluyorlar.
6'Siyah beyazlı ekip bu kez sol kanattan atak geliştirdi. Umut Meraş'ın ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken topa Larin hamle yaptı ancak Muslera tehlikeyi sezip çıktı ve topun kontrolünü sağladı.
5'Bu arada Galatasaray'da Nelsson, az önceki pozisyonda takım arkadaşı Marcao'nun istemsizce ayağına basması sonucu sakatlık geçiriyor.
4'Beşiktaş yine etkili geldi. Sağ kanattan ortaya çevrilen topu Larin kafayla indirdi. Kale alanında kontrolü sağlayan Batshuayi şut çekmeye hazırlanırken Marcao kritik bir hamleyle araya girdi ancak pozisyon noktalanınca ofsayt bayrağı da havaya kalktı.
4'Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakibinden çok iyi sıyrılan Rosier'nin yerden ortasında Batshuayi'yi geçen top arka direkteki Larin'e doğru giderken Yedlin son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
3'Galatasaray ön alanda baskı kurmaya başladı. Beşiktaş'ın rahat bir şekilde atağa çıkmasına engel oluyorlar.
2'Siyah beyazlılar şimdi savunmadan hazırlık paslarıyla kontrollü bir şekilde çıkma çabasında...
2'Ev sahibi ekip ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.
1'Beşiktaş maçtaki ilk köşe vuruşunu kazanan taraf oldu. Ancak sol kanattan kullanılan vuruşta Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başardı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçının ilk 11'leri belli oldu...
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal
, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van
Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne