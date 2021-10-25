Beşiktaş - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

İLK YARI SONA ERDİ... BEŞİKTAŞ 1 GALATASARAY 1 45'Bu arada ilk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.



44'Morutan tedavi istemeden ayağa kalktı, oyun da kaldığı yerden tekrar başladı. 44'Orta alanda Umut Meraş'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Morutan omzundan bir sakatlık yaşıyor. Bu nedenle oyun duraklıyor.

43'İlk yarıda son anlara girilirken Beşiktaş ikinci GOL için rakip kaleye yüklenmeye çalışıyor. 42'Beşiktaş, eşitlik golü sonrası yeniden oyun üstünlüğünü eline aldı. Ayağa paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar.

41'Beşiktaş savunmadan çıkmak isterken top kaybı yaptı ancak Cicaldau'nun ara pasında meşin yuvarlak doğrudan kaleci Ersin'e gitti. 40'Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Taylan'a arkadan yaptığı faul sonrası maçtaki ilk kartı gören isim oldu.

39'Cyle Larin, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

38'GOL Larin maça denge getirdi! Rakip yarı alandaki etkili paslaşmaların ardından sol taç çizgi önünde topu alan Umut Meraş'ı nefis ortasına kale alanı içinde iyi yükselen Larin, kaleci Muslera'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1 34'GOL Cicaldau attı, Galatasaray önde! Ayağa paslarla rakip ceza sahasına yaklaşan Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau, yay üzerinden ayağının üstüyle nefis vurdu. Yerden giden top sağ altı köşeden ağlarla buluştu: 0-1 33'Beşiktaş'ta pas isabet oranı bir hayli düştü. Galatasaray oyun üstünlüğünü eline almaya başladı.

32'Galatasaray hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışıyor. Beşiktaş bu anlarda rakibini daha geride karşılıyor.

31'Bu bölümde tempo bir nebze düştü. Oyun daha çok orta alanda oynanıyor.

30'Karşılaşmanın üçte birlik dilimi geride kalırken golsüz eşitlik henüz bozulamadı.



29'DIŞARI ATTI! Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşta top kalenin birkaç metre üzerinden auta çıktı.



28'Josef'in Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası Galatasaray, kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.



27'Josef'in derinlemesine pasıyla ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Teixeira, iki oyuncunun arasından sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı.

26'Beşiktaş çok adamla etkili geldi. Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Ghezzal'in kale alanına çevirdiği top hem Batshuayi'nin hem de Larin'in önünden geçti.



25'Galatasaray'da topu rakip yarı alanda tutma konusunda sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş kaptırdığı toplar sonrası hızlı bir baskı uygulayarak kontrolü tekrar eline alıyor.



24'Karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı. İki takım da orta alanda pas hataları yapıyor.



23'Galatasaray bu anlarda oyunda dengeyi kurmaya çalışıyor. Sarı kırmızılılar maçın başına oranla bu bölümde topla daha fazla oynuyor.



22'Ani gelişen Beşiktaş akınında Ghezzal'ın araya bıraktığı topa ceza sahasında Teixeira hamle yaptı ancak Muslera kalesini zamanında terk edip topu kontrol etti.