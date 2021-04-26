Beşiktaş Ghezzal için Leicester City ile masaya oturdu

Beşiktaş yönetimi, takım şampiyonluğa koşarken diğer yandan da transfer mesaisini sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, lig bitmeden Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için, kulübü Leicester City'nin "Sezon sonu görüşelim" yanıtına rağmen işi riske atmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına girişti.

Bu sezon attığı 4 golün yanı sıra, 15 asistle de harikalar yaratan Cezayirli sağ kanat için Beşiktaş yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İngilizler'in 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak. Siyah-beyazlılarda ikinci baharını yaşayan, hem kulüp kariyerinde çıkışa geçen hem de yıllar sonra Cezayir Milli Takımı'na dönen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de Leicester City'ye de iletmiş durumda.

Kayseri maçında 37. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Rosier'in ardından bu bölgede Necip Uysal'ın oynaması planlanıyordu. Ancak deneyimli oyuncunun da 50. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı hale gelmesi hesapları değiştirdi. Çarşamba günü oynanacak Ç.Rize maçı için bu mevkiye Dorukhan Toköz yazılmış durumda. 26 yaşındaki oyuncu Rize karşısında sağ bekte olacak.

Fikstür yoğunluğu ile birlikte oyuncularda sakatlıklar artarken, teknik heyet takıma bir gün izin verdi. Süper Lig'de hafta içi maçları da olacağı için futbolcularından evden çıkmadan pazar izni yapmalarını isteyen Sergen Yalçın, 'Dinlenin' uyarısında bulundu. Siyah-beyazlılar, çarşamba günü oynayacağı Ç.Rize maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak ve iki idmanla deplasmana gitmiş olacak.

Siyah-beyazlılarda Larin'in santrfor oynadığı maçlarda hücumda göze çarpan etkisizlik, sakatlıktan dönmeye hazırlanan Kanadalı oyuncunun durumunu da sorgulattı. Son 6 mücadelede 3 galibiyet alan Beşiktaş'ta bu maçların hiçbirinde Larin forvet oynamazken, geriye kalan 1 mağlubiyet ve iki beraberlikte takımın ileri ucunda 26 yaşındaki oyuncu yer alıyordu. Ağrıları olduğu için Kayserispor maçında görev alamayan Larin'in, Ç.Rize deplasmanında dönüşü halinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Siyah-beyazlı formayla A Takım'da 12. sezonunu geçiren Necip Uysal, bu sezon yaptıklarıyla taraftarın gönlüne girmeyi başardı. Sezon başında yönetimin maaş indirimi teklifine ilk olumlu cevabı 30 yaşındaki futbolcu vermişti ve 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretini 400 bin Euro'ya düşürmeyi kabul etmişti. Atiba'nın ardından kaptanlığa yeniden dönen Necip, takımın da jokeri oldu. Bu sezon 4 ayrı mevkide forma giyen başarılı orta saha, Kayserispor maçında da Atiba'nın yerine ilk 11'de forma giyip siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada övgülerini aldı. (Sabah)





