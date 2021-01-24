Beşiktaş - Göztepe! İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

24 Ocak 2021 Pazar - 18:01
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Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor.
 
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek
 
Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. 
 
Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor. 
 
İLK 11'LER
 
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
 
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Zulj, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Halil Akbunar, Ndiaye.

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