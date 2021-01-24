Beşiktaş - Göztepe! İlk 11'ler belli oldu!

24 Ocak 2021 Pazar - 18:01
Lider Beşiktaş
, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek
Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.
Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Zulj, Nwobodo, Soner Aydoğdu
, Tripic, Halil Akbunar, Ndiaye.