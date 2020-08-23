Beşiktaş gündemine Patrik Schick'i aldı!

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlerine devam ediyor. Kadrosuna N'Sakala, Welinton ve Mensah gibi önemli isimleri katan siyah-beyazlıların hedefindeki bir diğer yıldız isim ortaya çıktı.

23 Ağustos 2020 Pazar - 11:53 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 12:13
İLGİLİ HABERLER
Munir El Kajoui Beşiktaş için gemileri yaktı! Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın Rafael aşkı bitmiyor Kayserisporlu Pedro Henrique: "PAOK, Beşiktaş'ı eler" Beşiktaş Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Alman ekibi Leipzig'de geçiren Patrik Schick ile bu hafta temasa geçecek.
 
Bonservisi Roma'da bulunan oyuncu için İtalyan kulübünün geçen sezon olduğu gibi yine kiralama yöntemini seçeceği öğrenilirken Kara Kartal'ın teklifi merakla bekleniyor. Schick geçen sezon Alman ekibiyle ligde 22 karşılaşmada 10 gol kaydederek başarılı bir grafiğe imza atmıştı.
 
 
Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncu zaman zaman sağ kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor. (Yeni Asır)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Almanlardan kritik duyuru: Galatasaray ön planda! Almanlardan kritik duyuru: Galatasaray ön planda!
Galatasaray'da yılın transferinde yeni gelişme!Galatasaray'da yılın transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe durmuyor! Transferde yeni bir isim daha...Fenerbahçe durmuyor! Transferde yeni bir isim daha... Tarihi transfer haberi! Ronaldo ve Messi buluşuyor mu?Tarihi transfer haberi! Ronaldo ve Messi buluşuyor mu?
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.