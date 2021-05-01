Beşiktaş - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta sezonun flaş ekibi Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:38 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 20:45
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MAÇTAN DAKİKALAR

14' Rosier'in uzun pasında Ljajic'İn indirdiği topla ceza sahasında kaleci Munir'le karşı karşıya kalan Larin, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Cyle Larin

11' Savunmadan kaptırılan topta Atiba'nın pasıyla kale önü sağ çaprazda topla buluşan Larin'in vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Cyle Larin

7' Munir'den 2 kurtarış daha. Ljajic'in ceza sahası dışında şutunda kaleci Munir'den seken top Ghezzal'in önünde kaldı. Ghezzal'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Munir yine gole izin vermedi.

5' Beşiktaş gole yaklaştı. Welinton'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan N'koudou'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.

2' Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Akintola yaptığı ters vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol (KK) - David Akintola

İLK 11'LER!
 
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin.
 
HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

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