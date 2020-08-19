Beşiktaş Henry Onyekuru'ya talip

Bernard Mensah'ı Galatasaray'ın elinden kapan, Mario Lemina'yı da kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sarı Kırmızılılar'a bir darbe daha vurabilir.

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:18
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Beşiktaş transferde vites yükseltti. Trtspor'daki habere göre; Siyah Beyazlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için Fransız kulübü Monaco'ya resmi teklif yaptı. 
 
Fabrice N'Sakala, Welinton ve son olarak da Bernard Mensah'ı kadrosuna katan Beşiktaş, gözünü Henry Onyekuru'ya dikti.
 
Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak renklerine bağlamak için Monaco'ya resmi teklif yaptı.
 
 

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