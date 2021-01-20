Beşiktaş Hulk bombasını patlatmaya çok yakın

Mario Manzdukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş, Hulk bombasını patlatmak üzere.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 7:44
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Davalık oldular Mario Mandzukic resmen Milan'da Beşiktaş'ta iki ayrılık Sergen Yalçın'a 5 yıllık sözleşme Beşiktaş'ta flaş Josef de Souza gelişmesi

Şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş’ta yabancı golcü transferi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. TFF’nin, yabancı sayısını geçici olarak 16’ya çıkarması nedeniyle bir yabancı alma hakkı doğan siyah-beyazlılar, boşta olan Brezilyalı golcü Hulk’u da seçenekleri arasına ekledi.
 
Mario Mandzukic’i kulübün mali şartlarını zorlamayacak şekilde kadrosuna katmak isteyen Kartal, Hırvat golcüye anlaşma zemini bulamamıştı. Bunun üzerine rotasını alternatif forvetlere çeviren siyah-beyazlılar, Çin ekibi Shanghai SIPG’le sözleşmesi biten Hulk’a da performansa dayalı bir kontrat teklif etmeyi planlıyor. 34 yaşındaki Hulk’un hem kanatlarda hem de forvette oynaması nedeniyle tercih edildiği, ancak yönetimin kesinlikle imza parasını kabul etmeyeceği bildirildi. Hulk’la sunulan şartları kabul etmesi halinde sözleşme yapılacağı öğrenildi.
 
Tek yabancı
 
Siyah-beyazlılar, Hulk dışında başka isimleri de gündeminde tutmaya devam ediyor. Kenan Karaman, Ahmed Kutucu ve Kasımpaşa’da oynayan Fode Koita gibi isimlerle de ilgilenen ciddi olarak ilgilenen Beşiktaş’ın tek yabancı transferi yapacağı kaydedildi. Takımdan ayrılık olursa başka bir yabancı hamlesini gündemine alacak olan siyah-beyazlı yönetim, Hulk’un gelmemesi halinde sezon sonuna kadar yabancı bir golcüyü kiralamanın hesaplarını yapıyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hulk beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
TFF'den flaş Mesut Özil açıklaması! 'Lisans vermeyiz' TFF'den flaş Mesut Özil açıklaması! 'Lisans vermeyiz'
Mesut Özil için inanılmaz rakam ortaya çıktı! 20 milyon TL... Hindistan bile devredeMesut Özil için inanılmaz rakam ortaya çıktı! 20 milyon TL... Hindistan bile devrede Mesut Özil'den sonra bir bomba daha! Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü geliyorMesut Özil'den sonra bir bomba daha! Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü geliyor Eurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medyadan duyurdu! Galatasaray Promes'i btirmek üzereEurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medyadan duyurdu! Galatasaray Promes'i btirmek üzere
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.