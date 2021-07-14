Beşiktaş'ı reddetti Genk'le anlaşmaya vardı

Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye adına çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ın Chelsea'den Ike Ugbo'nun peşine düştüğü iddia edilmişti. Bonservisi Chelsea'de olan 22 yaşındaki oyuncudan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Geçtiğimiz sezon Cercle Brugge forması altında çıktığı 32 maçta 16 gol atarak dikkat çekici bir performans sergileyen Ike Ugbo, Belçika'da kalmaya karar verdi. All Nigerian Soccer'ın haberine göre Ugbo, Beşiktaş ve Feyenoord'dan aldığı teklifleri reddederken Genk ile anlaşma sağladı.