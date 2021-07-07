Beşiktaş iç transferde şov yaptı! 4 imza

Beşiktaş, iç transferde Atiba, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'a imza attırdı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 8:53
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Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
 
Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.

 
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi.
 
Siyah beyazlılar, 4 futbolcusuyla sözleşme yenilirken sosyal medya hesabından yayımladığı video ile taraftarına duyurdu.

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Etiketler: beşiktaş utku yuvakuran atiba necip uysal gökhan töre
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