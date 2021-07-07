Beşiktaş iç transferde şov yaptı! 4 imza

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 8:53
Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal
ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Siyah beyazlılar, 4 futbolcusuyla sözleşme yenilirken sosyal medya hesabından yayımladığı video
ile taraftarına duyurdu.