Beşiktaş Icrypex toplam 22 pozitif vaka açıkladı

03 Nisan 2021 Cumartesi - 21:56
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hafta başında, Beşiktaş
Icrypex takımımızdan üç spor
cuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol
Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve BJK
Akatlar Spor Kompleksi'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir."