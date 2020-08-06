Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Ozan Tufan-Ljajic takası limite takıldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Ozan Tufan-Adem Ljajic takasında önemli bir noıktaya geldiği iddia edildi. Ancak transfer beklenmeyen bir şekilde tıkandı. Bunun nedeni ise F.Bahçe'nin transfer limitinde yaşadığı sorun...

06 Ağustos 2020 Perşembe - 8:54 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 9:20
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda sürerken, N'Sakala ve Welinton'u bitiren siyah beyazlılar, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile de el sıkıştı. Sergen Yalçın'ın çok istediği milli futbolcu için Fenerbahçe'ye Adem Ljajic'i teklif eden Beşiktaş olumlu yanıt aldı ama transfer beklenmeyen bir şekilde tıkandı. Bunun nedeni ise F.Bahçe'nin transfer limitinde yaşadığı sorun...
 
SERGEN YALÇIN'LA YENİDEN DOĞMUŞTU
Adem Ljajic'in 3 milyon 200 bin Euro'luk yıllık ücretinin sarı-lacivertli yönetime çok geldiği ve bu takasın şimdilik dondurulduğu belirtildi. Bu arada Yalçın, 2018-19 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken Ozan Tufan da kiralık olarak turuncu-yeşilli ekipte forma giymişti. Sergen Yalçın'ın ellerinde adeta yeniden doğan sarı lacivertli futbolcu başarılı performansı ile dikkat çekmiş ve kupa dahil 19 maçta 1367 dakika sahada kalmıştı.
 
 
 
6 FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ
FENERBAHÇE'YE transferi gündemde olan Adem Ljajic, kariyeri boyunca altı farklı takımda görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Partizan (14 maç), Fiorentina (85 maç), Roma (73 maç), Inter (28 maç), Torino (65) ve Beşiktaş'ta (61 maç) görev yaptı. Ljajic'in bu ekiplerde 80 gol, 72 asistlik skora katkısı oldu.
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe takas ozan tufan
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