Beşiktaş ile görüşen Hulk Trabzonspor'da!

Beşiktaş ile flört halinde olan Hulk Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 13:36
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4,5 yıl Çin’in oynadıktan sonra Shanghai SIPG takımından ayrılan ve adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Hulk’un Josef de Souza’nın Instagram paylaşımını beğenmesi Beşiktaş taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı.
 
Dünyaca ünlü golcü için harekete geçen ve menajer Ahmet Bulut’u devreye sokan Beşiktaş yönetiminin Hulk’ta son detayları konuştuğu öğrenilirken, yıldız golcünün istediği yıllık ücrette biraz daha indirime gitmesi halinde resmi imzaların atılacağı bildirildi.
 
Beşiktaş’tan yıllık 3,5 milyon Euro talep eden 34 yaşındaki süper yıldız için Trabzonspor’un da devreye girdiği ortaya çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Hulk’la direkt olarak bir görüşme yaptığı kaydedilirken, taraftarların çoktan anlaşmaya vardığı belirtildi. Yarım sezon için 1,5 milyon Euro’da el sıkışan Karadeniz Fırtınası’nın ertesi yıl Brezilyalı forvete 3,5 milyon Euro ödeyeceği anlaşılırken, transferde son kararı Abdullah Avcı’nın vereceği bilgisi geldi.
 
İlk etapta Hulk’a soğuk bakmasına rağmen yönetimin ısrarı ile tecrübeli futbolcuyu Trabzon’a getirmek isteyen Ahmet Ağaoğlu’nun görüşmelere hala devam ettiği vurgulanırken, Avcı’nın evet demesi halinde Hulk’un bordo mavili formayı giyeceği ifade edildi. (Diriliş Postası)

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Etiketler: hulk trabzonspor
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