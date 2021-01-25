Beşiktaş ile görüşen Hulk Trabzonspor'da!

İlk etapta Hulk’a soğuk bakmasına rağmen yönetimin ısrarı ile tecrübeli futbolcuyu Trabzon’a getirmek isteyen Ahmet Ağaoğlu’nun görüşmelere hala devam ettiği vurgulanırken, Avcı’nın evet demesi halinde Hulk’un bordo mavili formayı giyeceği ifade edildi. (Diriliş Postası)