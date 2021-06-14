Beşiktaş'ın 20'lik transferini doğruladı

Elayis Tavşan için Nec Nijmegen ile temasa geçen Beşiktaş genç yıldızın menajeri Said Boutahar'la masaya oturdu.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 14:23
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Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için NEC Nijmegen forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan'ın da adı geçiyordu. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadelerine yer verdi.
 
Hollanda basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Elayis için ikinci bir teklifle Nijmegen'in kapısını çaldığı ve bu transferi noktalamak için büyük çaba içerisinde olduğu yazılmıştı. Gelen iddialara göre Beşiktaş, 1.5 milyon euro bonservis bedeli, bonuslar ile sonraki satışından da yüzde 20 pay ödenmesini önerdi.
 
Elayis Tavşan geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Lig'inde 39 maçta 11 gol, 8 asistlik performans gösterdi.

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Etiketler: elayis tavşan Said Boutahar beşiktaş
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