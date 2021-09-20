Beşiktaş'ın Adana Demirspor kadrosu belli oldu

Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş kadroda yer almadı.

20 Eylül 2021 Pazartesi - 13:32
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Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
 
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş kadroda yer almadı.
 
Sakatlığı geçen Welinton ile hastalığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alamayan Valentin Rosier, yarınki karşılaşma için kamp kadrosuna dahil edildi.
 
Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
 
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

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Etiketler: beşiktaş adana demirspor
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