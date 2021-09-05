Beşiktaş'In dünyaca ünlü transferi Pjanic'ten şok açıklama! 'Yüzüme bakmadı'

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ENES CİNEMRE BEŞİKTAŞ'TA



Beşiktaş Futbol Akademisi, 2007'li orta saha oyuncusu Enes Cinemre'yi kadrosuna kattı. Önümüzdeki sezondan itibaren U-15 akademi takımında oynayacak olan 14 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın Ümraniye Tesisleri'nde ağırlayarak başarı diledi. Mutlu olduğunu belirten Enes, "Kendimi geliştirmek ve hedeflerime ulaşmak istiyorum " dedi.