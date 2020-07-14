Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, Portekiz'de 3 kişinin saldırısına uğradı.

14 Temmuz 2020 Salı - 14:55
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Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Rio Ave teknik direktörü Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı ve soygun girişimi yaşadı.
 
54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
 
Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.
 
 

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