Beşiktaş'ın Ghezzal teklifi belli oldu

Beşiktaş, Leicester City'den kiraladığı Ghezzal için 4 milyon euro teklif edecek.

13 Mayıs 2021 Perşembe - 9:40
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Siyah-beyazlılar, Leicester City ile 1 senelik sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için kısa süre içinde İngiliz ekibine resmi teklif yapacak. İlk teklifin 3-4 milyon euro düzeyinde olacağı ifade edildi.
 
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 7 gol, 17 asiste imza atan Ghezzal’ın mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. Kartal’da adeta yeniden doğan yetenekli futbolcu da kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş Yönetimi, Ghezzal’ın yanı sıra Rosier için de somut adımlar atacak. Fransız sağ bekin ilk planda bir yıl daha kiralanması planlanıyor.

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Etiketler: ghezzal beşiktaş
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