Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçı Başakşehir'le

Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Beşiktaş, 31 Temmuz Cumartesi günü ise aynı yerde ve saatte Hes Kablo Kayserispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki günün ilk idmanı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.