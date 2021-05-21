Beşiktaş'ın Karagümrük'e gönderdiği Enzo Roco Napoli'ye gidiyor





Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'tan bedelsiz olarak kadrolarına kattıkları Enzo Roco'nun Napoli yolunda olduğunu söyledi.

Roco'nun kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen yönetici, "Roco harika bir profesyonel, çok ciddi ve çalışkan bir oyuncu. Defansif olarak iyi özellikleri var, hızlı, pasları iyi. Oyunu biliyor. Onunla sözleşmemiz bitti ve bizim Napoli ile bir görüşmemiz olmadı ancak Napoli'den birilerinin kalecimiz Viviano ile konuştuğunu biliyoruz. Teknik direktörümüz de bir İtalyan, Farioli ve başka İtalyan takımlarından da talep oldu. Roco, Beşiktaş'tan bedelsiz geldi ve 2 yıllık sözleşme önermemize rağmen 1 yıllık kontrat istedi. İyi bir sezon geçirdi. İspanyol takımları da onu istiyor." dedi.

"ROCO'NUN HARİKA BİR TAKIMA GİTME AMACI VAR"

Roco'nun Napoli'de başarılı olabileceğini kaydeden Akın, "Koulibaly, Belçika'da oynadı ve şu anda geldiği seviyeyi hepimiz görüyoruz. Serie A gibi bir ligde oynamaya ihtiyacı vardı. Roco'nun da harika bir sezon geçirerek iyi bir takıma gitme amacı vardı, bunu başaracağına eminim." ifadelerini kullandı.