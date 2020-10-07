Beşiktaş'ın Koita transferi direkten döndü

Transfer sezonunda golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Koita'yı çok istediği öğrenildi.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 11:14
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Transfer döneminin son çeyreğinde Sergen Yalçın'ın ısrarlı raporu doğrultusunda Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı kadrosuna katmak için temaslarda bulunan siyah-beyazlı yönetimin bu transferi gerçekleştirememe sebebi de ortaya çıktı.
 
Koita ile anlaşmaya varan ancak Kasımpaşa Yönetimi'ni ikna edemeyen Beşiktaş, sözleşmesi bir sezon sonra bitecek olan Koita'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.
 
Koita için 3 milyon euro bonservis bedeli talep eden Kasımpaşa, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini askıya alırken; kendi futbolcusu ile de sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.
 
Koita için Beşiktaş'tan istediği bonservis bedelini alamayan Kasımpaşa, Koita'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.
 
Koita'nın Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Kasımpaşa teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Beşiktaş, Koita'nın transferi için ısrarcı davrandı ancak ekonomik şartlardan dolayı transfer gerçekleşmedi. Koita'yı kadro dışı bırakmadık, sakatlığı vardı ve kısa bir süre sonra da aramızda olacak" dedi.
 

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Etiketler: koita beşiktaş kasımpaşa
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