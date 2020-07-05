Beşiktaş'ın Nsakala transferini tepki göstererek açıkladı

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı, başkan Hasan Çavuşoğlu tepki göstererek açıkladı.

05 Temmuz 2020 Pazar - 20:25
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bizi affetsin Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: 0-0 Galatasaray'da Saracchi ve Feghouli şoku! Galatasaray - Trabzonspor: 1 - 3 Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe ve Başakşehir'de harekete geçti!

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili açıklamada bulundu.
 
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, futbolcumuz Fabrice N'Sakala'nın transferi konusundaki açıklamalarını basından öğrendim. Üzerinde durmak istediğimiz husus, futbolcumuz N'Sakala ile daha önce üç kez görüşme yaptık ve son görüşmenin ardından futbolcumuz bizim teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini hazırladık ve kendisine teslim ettik. Kendisi de sözleşmede rakamsal olarak anlaştıklarını, sadece hukuki boyutu için avukatına göndereceğini bize söyledi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi.
 
Burada değinmek istediğimiz konu çok net. Beşiktaş gibi kulüpler büyük kulüplerdir. Anadolu kulüpleri ise belirli bütçelerle kurulan ve belirli ücretlerle oyuncu transfer eden kulüplerdir. Burada etik olmayan, futbolcunun sözleşmesi devam ederken, Beşiktaş yetkililerinin futbolcumuzla görüşmesi ve bizim verdiğimiz ücretten daha fazlasını teklif ederek aklını çelmesidir. Değinmek istediğimiz konu budur. Bence Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi yanlış bilgilendirilmiş olmalı ki, böyle bir açıklama yaptı. Burada bizimle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla yüz yüze görüşüp transfer teklifi yapılması ve hatta anlaşma boyutuna gelinmesi hem Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yanlıştır, hem de büyük kulüplerin nezaket kuralları içerisinde böyle bir durum olsa bile kulüp başkanının, diğer kulüp başkanını arayıp bilgi vermesi gerekir. Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir.
 
Bu konularda birbirimize açık olmalıyız. Her zaman konuşup görüşebilmeliyiz. Diğer kulübün bilgisi olmadan yapılan her şey yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere yol açabilir. Değinmek istediğim konu budur."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
<div> Kırmızı kart gören Feghouli'ye büyük tepki! Terim çıldırdı...</div> <div>  </div>
Kırmızı kart gören Feghouli'ye büyük tepki! Terim çıldırdı...
 
Fatih Terim ilk 11'ini belirledi! İşte yıkım planı...Fatih Terim ilk 11'ini belirledi! İşte yıkım planı... Diletta Leotta sahalara geri döndü! Maça damga vurdu!Diletta Leotta sahalara geri döndü! Maça damga vurdu! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.