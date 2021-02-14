Beşiktaş'ın Rosier teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon için masaya oturdu.

14 Şubat 2021 Pazar - 12:13
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku! Beşiktaş'a şok! Montero 1 ay yok Sergen Yalçın'a yeni sözleşme müjdesi! Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da başvurdu Beşiktaş'ta Atiba stopere geçiyor

Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Francisco Montero üçlüsü arasında önceliğini belirledi. Siyah-beyazlılar, üç oyuncuyu da kadrosunda tutmak istiyor ancak ekonomik koşullar gereği yaz döneminde bütçenin azalacağı beklenirken, işi zor olan Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği ilk isim sağ bek Rosier. 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran Kartal, Portekiz ekibi Sporting ile görüşmelere devam ediyor. Yönetim sezon sona ermeden işi bitirerek taraftarına da sürpriz yapmak istiyor. Bonservisle olmaması halinde Rosier için 1 yıl daha kiralık seçeneği masaya koyulacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: rosier beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da Mostafa Mohamed rüzgarı! Herkes bu görüntüyü konuşuyor... Galatasaray'da Mostafa Mohamed rüzgarı! Herkes bu görüntüyü konuşuyor...
Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Yaptığı hareket Ömer Bayram'ı...Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Yaptığı hareket Ömer Bayram'ı... Ayhan Akman açıkladı! Terim bu iki futbolcuyu ilk 11'e almadı çünkü...Ayhan Akman açıkladı! Terim bu iki futbolcuyu ilk 11'e almadı çünkü... Ahmet Çakar'ın 'Utanmazlar' tweeti olay oldu!Ahmet Çakar'ın 'Utanmazlar' tweeti olay oldu!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.