Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Menajeri Ahmet Bulut’la birlikte sarı lacivertlilerin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüşen Gökhan Gönül, her konuda anlaşmaya vardı. Gökhan, bugün G.Birliği karşısında son kez Beşiktaş forması giyecek.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:03
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Beşiktaş ile sözleşmesi pazartesi resmen sona erecek olan Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe’ye dönüyor.
 
Menajeri Ahmet Bulut’la birlikte sarı lacivertli kulübün yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüşen Gökhan, her konuda anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır oynadığı Beşiktaş’taki son maçına bugün Gençlerbirliği karşısında çıkacak.
 
CANER DE AYRILIYOR
 
Bu arada Gökhan’ı Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, Caner Erkin’le de yolları ayırmak üzere. Siyah beyazlı yönetim ile Caner arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Tecrübeli oyuncu, eski takımı Fenerbahçe’nin gündeminde.

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