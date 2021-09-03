Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Pjanic...

03 Eylül 2021 Cuma - 13:46
Listeyle birlikte siyah beyazlı ekibin yeni transferi Miralem Pjanic'in 15 numaralı formayı giyeceği de belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesi:
30 Ersin Destanoğlu
34 Mert Günok
2 Valentin Rosier
3 Rıdvan Yılmaz
4 Francisco Montero
5 Josef de Souza
7 Kevin Nkoudou
8 Salih Uçan
9 Michy Batshuayi
10 Oğuzhan Özyakup
11 Gökhan Töre
12 Can Bozdoğan
13 Atiba Hutchinson
15 Miralem Pjanic
17 Cyle Larin
18 Rachid Ghezzal
21 Fabrice Nsakala
23 Welinton Souza
24 Domagoj Vida
46 Serdar Saatçı
77 Umut Meraş