Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri netlik kazandı. Siyah-beyazlılar; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü torbada yer alacak. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

26 Ağustos 2021 Perşembe - 0:52
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri netlik kazandı. Siyah-beyazlılar; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü torbada yer alacak.  
 
İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
 
1. Torba: Chelsea (İngiltere)Villarreal (İspanya)Atletico Madrid (İspanya)Manchester City (İngiltere)Bayern Münih (Almanya)Inter (İtalya)Lille (Fransa)Sporting Lizbon (Portekiz)
 
2. Torba: Real Madrid (İspanya)Barcelona (İspanya)Juventus (İtalya)Manchester United (İngiltere)PSG (Fransa)Liverpool (İngiltere)Sevilla (İspanya)Borussia Dortmund (Almanya)
 
3. Torba: Shakhtar (Ukrayna)Porto (Portekiz)Ajax (Hollanda)RB Leipzig (Almanya)Salzburg (Avusturya)Benfica (Portekiz)Atalanta (İtalya)Zenit (Rusya)
 
4. Torba: Beşiktaş (Türkiye), Dinamo Kiev (Ukrayna)Sheriff Tiraspol (Moldova)Club Brugge (Belçika)Young Boys (İsviçre)Milan (İtalya)Malmö (İsveç)Wolfsburg (Almanya)
 
2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve devler ligi grupları belli olacak.
 
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

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