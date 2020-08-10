Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

AA 10 Ağustos 2020 Pazartesi - 13:13 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 13:46
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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen  kura çekimi sonucu, muhtemel 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
 
Turnuvaya 2. eleme turundan başlayacak Beşiktaş'ın rakibi Yunan kulübü  PAOK oldu.
 
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden  ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da  çıkacak.
 
Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin  uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.
 
25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler,  yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
 
Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş  sonucundaki eşleşmeler şöyle:
 
Şampiyonlar yolu:
Floriana (Malta)/Cluj (Romanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
 
Young Boys (İsviçre) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Slovan Bratislava  (Slovakya)
 
Celtic (İskoçya)/Reykjavík (İzlanda) - Ferencvaros  (Macaristan)/Djurgarden (İsviçre)
 
Flora Tallinn (Estonya)/Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel-Aviv  (İsrail)/Riga (Letonya)
 
Legia Varşova (Polonya)/Drita (Kosova)/Linfield (Kuzey İrlanda) -  Ararat (Ermenistan)/Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
 
Celje (Slovenya)/Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)/KuPS (Finlandiya)
 
Buducnost (Karadağ)/Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka)
 
Dynamo Brest (Belarus)/Astana (Kazakistan) - Connah's Quay Nomads  (Galler)/Saraybosna (Bosna Hersek)
 
Karabağ (Azerbaycan)/Sileks (Makedonya) - Sheriff (Moldova)/Fola  (Lüksemburg)
 
Dinamo Tiflis (Gürcistan)/Tirana (Arnavutluk) - Kızılyıldız  (Sırbistan)/Europa (Cebelitarık)
 
Lig yolu:
AZ Alkmaar (Hollanda) - Viktoria Plzen (Çekya)
 
PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş
 
Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)
 
 
 

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Etiketler: Şampiyonlar Ligi kura kura çekimi Beşiktaş PAOK
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