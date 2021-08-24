Beşiktaş'ın yeni transferi Can Bozdoğan Perşembe günü İstanbul'da

Beşiktaş'ın Schalke'den renklerine bağladığı genç yetenek Can Bozdoğan Perşembe günü İstanbul'da olacak.

24 Ağustos 2021 Salı - 11:51
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Beşiktaş, Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

 
Son şampiyonlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.
 
Can Bozdoğan'ı Schalke'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a getirecek.
 
Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Takımları'nda da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

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Etiketler: can bozdoğan beşiktaş
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